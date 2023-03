Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha parlato a Inter Tv prima della partita con la Juve: "La qualificazione ci può dare tanta fiducia, ma può essere anche una trappola perché in coppa spendi tanto mentalmente".



CHAMPIONS - "Non deve essere un alibi, una grande squadra deve avere continuità, quella che abbiamo avuto in Champions ma non in campionato. Oggi vogliamo finire il ciclo nel migliore dei modi. Non possiamo più perdere punti in campionato".



JUVE - "Sono due squadre equilibrate, loro hanno iniziato per vincere il campionato. Sappiamo il loro valore e il nostro, giochiamo davanti ai nostri tifosi: cercheremo di fare il nostro meglio, rimanendo equilibrati".