L'ex Imperatore di Milano, Adriano, parla a fcInterNews, annunciando l'uscita del suo documentario. Queste le parole dell'ex numero 10 dell'Inter: "Prossimamente uscirà un documentario sulla mia vita e anche un film di fantascienza che mi riguarda. Non è ancora stato scelto l’attore che mi interpreterà. Il direttore e lo staff del film andranno presto in Italia per parlare con le persone con le quali ho condiviso la mia vita nel vostro Paese".



SU INTER-ROMA - " Ho segnato due gol in finale di Coppa Italia, ma ho gonfiato la rete anche in campionato. Amo i supporter nerazzurri e nutro anche molto rispetto per i tifosi della Roma".



SU UN RITORNO DI MOURINHO - "Josè è un grandissimo allenatore. Ma devo dire che anche Luciano Spalletti mi piace. La decisione dipende dal club".