Roberto Gagliardini amuleto per l'Inter. Come si legge sul sito nerazzurro, infatti, con la sua terza rete stagionale Gagliardini ha aperto il match dopo 4 minuti aggiornando la sua personale statistica: l'Inter, ha vinto tutte le 12 gare di Serie A in cui il numero 5 nerazzurro è andato a segno.