L’affare Marcus Thuram non sarà semplice per l’Inter. L’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, è nel mirino anche di Manchester United e di Bayern Monaco. La richiesta della società tedesca è di 15 milioni di euro, nonostante non ci siano possibilità che Thuram prosegua la sua carriera in Germania. Lo riporta La Repubblica.