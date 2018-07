Lavori in corso per l'Inter, divisa tra il campo - dove Luciano Spalletti sta dando forma a un gruppo che ha visto tanti arrivi in questa prima parte di estate - e il mercato - con Piero Ausilio che punta a regalare al tecnico toscano ancora un terzino destro e un centrocampista centrale. Per quanto riguarda quest'ultimo obiettivo, i dirigenti nerazzurri continuano a seguire diversi obiettivi, con un nome che nelle ultime ore sta prendendo sempre più quota: Nicolò Barella.



GIULINI APRE - Il Cagliari valuta il classe '97 oltre 30 milioni di euro, ma il presidente dei sardi, Tommaso Giulini, ha aperto le porte al possibile addio del suo gioiellino: "Ce lo hanno chiesto in tre, una è una squadra estera. Non sarà facile trattenerlo, ma lui sta lavorando con grande professionalità", le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport. Delle due offerte italiane, una è proprio dell'Inter, che segue i progressi di Barella dallo scorso campionato e sta pensando sempre più concretamente di portarlo da subito a Milano.



L'ASSIST DI RADJA - Del suo futuro Ausilio ha già parlato da tempo con Alessandro Beltrami, agente del giovane mediano così come di Radja Nainggolan, trasferitosi all'Inter in questa sessione di mercato. I rapporti tra le parti, dopo l'arrivo del Ninja, sono ottimi e favorirebbero anche questa operazione. Tanti nomi, l'Inter sfoglia la margherita per il centrocampo: ma Barella prende sempre più quota.