Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, parla a FcInternews.it, soffermandosi su Nicolò Barella: "Se non lo prendevamo due anni fa, andavo sotto la sede a protestare. Per fortuna alla fine Nicolò è arrivato in nerazzurro e sono contento. Anche perché amo Barella dai tempi del Cagliari. Il mio erede? Le iniziali NB ci sono e la cosa del paragone l'ho buttata proprio io fuori qualche tempo fa: Nicolò Barella come Nicola Berti. Sta andando forte e sono un suo grande tifoso. Gli auguro il meglio".



BARELLA TOP? - "Può sicuramente diventare il miglior centrocampista italiano della sua generazione, anzi forse lo è già. Non c’è neanche tanta grande competizione rispetto ai miei tempi (ride, ndr). Scherzo: lo dico per evitare che Nicolò si possa montare la testa, anche se non c’è pericolo. Barella ha la testa sulle spalle e una grande maturità. Con lui l’Inter ha fatto un grande colpo".