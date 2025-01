Inter-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per ilDopo la vittoria di misura a Venezia, i campioni d'Italia si presentano a questa sfida al secondo posto in classifica con 43 punti a meno 4 dal Napoli, che però ha giocato due partite in più. Raggiunta sul 2-2 dalla Roma su rigore all'ultimo minuto di recupero, la squadra di Italiano è in settima posizione con 29 punti., assistito da Rossi e Mokhtar con Bonacina quarto uomo, Meraviglia e Mazzoleni al Var. In entrambe le squadre non ci sono diffidati.

: Inter-Bologna.: mercoledì 15 gennaio 2025.: calcio d'inizio alle ore 20:45.DAZN.: DAZN.: Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.(4-2-3.1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro. All. Italiano.

- Simone Inzaghi recupera Acerbi almeno per la panchina ma non Mkhitaryan e perde Calhanoglu per un infortunio al polpaccio. Ancora fuori per infortunio Bisseck e Correa oltre al terzo portiere Di Gennaro. Dall'altra parte Italiano perde Lucumì per squalifica. Gli altri indisponibili sono Aebischer, El Azzouzi e Cambiaghi.Inter-Bologna è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.La telecronaca di Inter-Bologna è affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Marco Parolo.