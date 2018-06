La cena di ieri sera per Malcom è servita a Inter e Bordeaux per parlare anche di Jonathan Biabiany secondo la Gazzetta dello Sport. Il francese, prestato in questa stagione allo Sparta Praga, rientrerà alla base. E sarà un giocatore che potrà portare una plusvalenza. Minima, ma sarà comunque ben accetta dal club di corso Vittorio Emanuele visto che dovrà raccogliere circa 45 milioni entro il 30 giugno. Biabiany ha ancora un contratto fino al 2019 con i nerazzurri e quindi un costo limitato per l’eventuale acquisto del Bordeaux. I rapporti tra i due club sono ottimi, non è escluso che si possa anche lavorare in una direzione che possa accontentare tutti. Certo che su Malcom la concorrenza dei migliori club europei è pronta a esplodere.