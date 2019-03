A partire dalle 11.30, l'Inter ha sostenuto l'allenamento di rifinitura in vista del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Allenamento a parte per Marcelo Brozovic, che dunque resta in fortissimo dubbio per domani sera, mentre sono sicuri assenti Nainggolan e Miranda. Pienamente recuperato invece Keita, che potrebbe strappare pure una maglia da titolare.