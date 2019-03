All’Inter la grana Icardi è centrale in tutti i discorsi del club, quelli presenti e quelli futuri, dato che in qualsiasi modo si concluderà la vicenda nel breve periodo, sarà necessario capire anche come trattare il caso a giugno, quando riaprirà il mercato. Materia di discussione che Marotta dovrà gestire con le pinze, visto e considerato che Zhang non è proprio felice per come stanno andando le cose. Nelle retrovie, neanche troppo nell’ombra, si sta muovendo la Juventus, che per bocca dello stesso Paratici non ha mai negato l’interesse verso il centravanti argentino, tanto che lo stesso Marotta si vide costretto a rispondere per le rime: “Paratici ha detto che più avanti valuterà la situazione Icardi? Parole fuori luogo, ma anche noi vedremo cosa si potrà fare per Dybala”.



LA STIMA PER LA JOYA - Sembrava solo una battuta o comunque un tentativo per mettersi al riparo dagli spari. Non è così. La verità è che a Marotta, Dybala, fa gola davvero e, dipendesse solo da lui, si metterebbe immediatamente seduto per intavolare uno scambio di mercato che potrebbe rimanere nella storia. Ma se Marotta è convintissimo di poter portare avanti la trattativa su questi binari, altrettanto non lo è la Juventus, che a giugno potrebbe ritrovarsi con un nuovo allenatore in panchina, con idee diverse da quelle di Allegri, che per far coesistere tutti i campioni a propria disposizione ha arretrato il raggio d’azione dell’argentino rendendolo meno pericoloso in zona gol. MAROTTA SMENTISCE ZHANG - Intanto, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni di mercato, qualche dialogo tra Wanda Nara e Paratici ci sarebbe stato. La Juventus valuta le possibilità a prescindere dall’inserimento di Dybala all’interno di una possibile trattativa. Marotta nel frattempo studia le mosse e lascia che siano gli altri, da Torino, a compiere il primo passo. Anche perché la clausola di Icardi è valida solo per l’estero e un Higuain bis non potrebbe ripetersi. Marotta pensa a Dybala, certo che uno scambio con Icardi possa essere accettato dall’ambiente nerazzurro e anche da Zhang, che un mese fa a riguardo fu categorico: “Icardi mai alla Juve”. Ma nel calcio tutto cambia.