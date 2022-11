Sembra incredibile, ma l'Inter non sa ancora chi prenderà il posto di Digitalbits sulla maglia da gioco. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come alla fine la scelta potrebbe addirittura ricadere su “contenuti sociali".



“Cosa ci sarà scritto sulla maglia dell’Inter nel 2023? La domanda è legittima, gira e rigira nella testa di tanti tifosi per cui quei colori sono sacri. Ma la risposta ancora non c’è. Almeno non è definitiva perché, tra contatti legali con vecchi sponsor e caccia affannata a nuovi partner, in viale della Liberazione sono giorni di riunioni ai piani alti: vada come vada, bisogna stabilire cosa sarà dopo il caos Digitalbits, lo sponsor di maglia diventato insolvente. E come “vestiranno” i ragazzi di Inzaghi fino a fine stagione. Tra le soluzioni allo studio, ce n’è una che ha preso piede: da un lato eviterebbe che alla ripresa ci si presenti con una maglia completamente intonsa (romantica forse, ma da evitare per ragioni commerciali) e, dall’altro lato, sarebbe in continuità con la storia di un club dalle forti radici solidali. L’idea è di una maglia con contenuti “sociali” direttamente riconducibili alle politiche societarie: da quando i nerazzurri hanno cambiato il brand, “I M INCLUSION” è il cappello dentro a cui stanno i progetti “CSR” (Corporate Social Responsibility). Sono quelli educativi che usano il calcio per integrare e lottare contro ogni discriminazione”.