Il mercato dell'Inter galleggia tra entrate e uscite. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i nerazzurri avrebbero scelto il preferito per la corsia di sinistra, un vecchio pallino: Emerson Palmieri. Per quanto riguarda le cessioni, invece, TuttoSport svela la presenza dell'Atletico Madrid a Milano. Un blitz per trattare Lautaro Martinez.