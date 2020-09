Conte raccoglie tre punti in rimonta contro la Fiorentina, ma il risultato, per come maturato, deve far riflettere il tecnico salentino. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“L’errore più grande che può commettere Conte è quello di prender per buona una vittoria imperfetta, piena di errori e di disequilibri. La gara ha detto svariate cose, tre in particolare. La prima: Eriksen non è sostenibile, pare un corpo estraneo, la squadra non lo capisce. La seconda: c’è vita oltre la difesa a tre, chi si mette a quattro guadagna un uomo più avanti; quando Conte l’ha fatto verso la fine, ha vinto: meglio un centrocampo a tre. La terza: i giocatori sono tanti e di alta qualità, però distribuiti male, forse troppi a centrocampo e forse pochi dietro, vanno compiute delle scelte che diano identità. Non sempre le rimonte riescono”.