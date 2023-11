Nahitan Nandez torna in orbita Inter. Come riferisce Centotrentuno.com, il centrocampista uruguaiano entrerebbe in un gioco di plusvalenze che accontenterebbe anche il Cagliari: i sardi acquisterebbero a titolo definitivo Gaetano Oristanio, già agli ordini di Ranieri ma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, con la cessione a titolo definitivo i nerazzurri metterebbero un segno più a bilancio (con la possibilità di inserire una recompra più alta rispetto a quella attuale) e toglierebbero dalle mani di Giulini la patata bollente del rinnovo di Nandez, in scadenza a fine stagione.