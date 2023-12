Hakan Calhanoglu è uno dei caposaldi dell'Inter di Simone Inzaghi, con 21 presenze stagionali, otto reti, tre assist a 1.693 minuti in campo. Con un contratto a lunga scadenza, fissata al 30 giugno del 2027, il turco, a differenza di altri elementi della nerazzurra, non ha al momento neanche l'assillo di una trattativa per il rinnovo, e può permettersi di concentrarsi solo sul campo.



IMPRESCINDIBILE - Fedelissimo di Inzaghi, che lo ha rigenerato e rinforzato arretrandone le posizione in campo, spostandolo in cabina di regia già a partire dalla scorsa stagione, Calhanoglu non rientra quasi mai nelle rotazioni del tecnico nerazzurro, e sul terreno di gioco è imprescindibile per molte ragioni, compresi i calci di rigore, specialità nella quale il classe 1994 ex Milan e Bayer Leversuken risulta infallibile, a differenza di Lautaro Martinez.



NO ALL'ARABIA - Sul fronte mercato, negli ultimi giorni sono tornate a farsi sentire le sirene provenienti dall'Arabia Saudita. In particolare l'Al Hilal, il club che ha perso a lungo Neymar, ha provato a offrire al centrocampista dell'Inter un contratto quadriennale da 18 milioni di euro a stagione. Una proposta che Calhanoglu ha respinto al mittente, come già avvenuto la scorsa estate, perché intenzionato a rimanere a lungo all'Inter e in una Milano che adora.