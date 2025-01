Inter, Chalanoglu è l’unico play in rosa. Asllani bocciato, ma adesso occhio al bis scriteriato targato Oaktree

Pernon saranno giorni semplici, i calciatori leggono le notizie che li riguardano, si informano sulle pagelle e guardano ai social come strumento utile a percepire il polso di una specifica questione. Non sappiamo se questo valga anche per il centrocampista albanese, ma nel casoSe prima del derby di Supercoppa poteva vantare ancora su qualche timido estimatore che ne giustificava i passi falsi, dopo la brutta rimonta subita contro i rossoneri sembra che, che è la seguente: l’unico play dell’Inter si chiama Hakan Calhanoglu, gli sono solo brutte copie o esperimenti, compreso Asllani.

Dopo tre anni dovrebbe essere ormai chiarissimo e inveceErrore madornale, visto che. Ed è questo l’ equivoco più grande, perché Asllani lì davanti alla difesa ha dimostrato di non avere la personalità per poterci giocare. La cosa che in pochi notano è che le letture di Calhanoglu sono più importanti in fase di non possesso che in fase di possesso, una delle più grandi doti del turco non è toccare il pallone 300 volte ma leggere in anticipo gli spazi che vanno chiusi.

Allora la questione la puoi aggiustare solo in due modi:e giocare senza play. Ma attenzione, magarie non consentirgli di giocare con continuità. In questo modo si avrebbe un altro Asllani, un altro centrocampista pronto a bruciarsi prima ancora di emergere., conscio del suo ruolo all’interno del gruppo. Se al Real serve un Modric, l’Inter si trovi il suo.