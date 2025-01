Inter, Simone Inzaghi: "C'era fallo su Asllani prima dell'1-2 del Milan. E' una sconfitta che male"

L'allenatore dell'Interè intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per commentare l'incredibile sconfitta, 2-3 in rimonta, per mano del Milan nel derby di Supercoppa Italiana. "Potevamo andare sul 3-1 ma Maignan è stato bravo su Carlos Augusto e Dumfries, poi abbiamo preso il gol del 2-2 e l'abbiamo persa.come successo negli ultimi tre anni e mezzo. Brucia, ma bisognerà ripartire nel modo migliore".: "Non penso riguardi solo l'Inter ma un po' tutte le squadre, quando arriva la fatica si abbassa l'intensità. In difesama dovevamo gestire meglio. Torniamo a casa con tanta delusione, abbiamo dato tutto ma sul 2-0 dovevamo gestirla meglio".Sulla tattica del Milan, che ha puntato sul pressing alto: "Nel primo tempo non ho visto queste pressioni, era un finale e avevamo tutto il tempo. Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, poi nel secondo i cambi hanno inciso perché hanno messo gente di gamba e tanti attaccanti.perché una finale con due gol di vantaggio fa male perderla così".Sulla rinuncia a due giocatori importanti come. Abbiamo bisogno di tutti. Ora aspettiamo che rientrino anche i difensori che ci daranno una mano, tutte le squadre giocano tanto e bisogna alternare per non perdere giocatori".