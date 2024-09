AFP via Getty Images

Inter, come sta Lautaro dopo l'affaticamento? Le parole del Toro

15 minuti fa



Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter reduce da un leggero affaticamento muscolare, all'arrivo in Argentina, dove ha risposto alla convocazione della Seleccion campione del Mondo e campione della Copa America, rassicura sulle sue condizioni.



"Ogni chiamata è speciale, ogni convocazione lo è - spiega il Toro -. Voglio godermela al massimo come sempre e dare il massimo per la Seleccion, che è speciale per tutto. Questa maglietta significa molto ed è una gioia sempre indossarla. Come sta a livello fisico? Bene, perfetto".



Lautaro Martinez, classe 1997, in questa stagione ha giocato una delle tre partite ufficiali dell'Inter, senza segnare. Per lui, in nerazzurro dal 2018, il bilancio parla di 283 partite e 129 gol, con un palmares di 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Con l'Argentina, Lautaro Martinez ha giocato 64 partite, segnando 29 reti e vincendo un Mondiale (2022) e due volte la Copa America (2021 e 2024).