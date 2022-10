Il comunicato arrivato ierinon ha lasciato sereni i tifosi dell'Inter, il cui rapporto con l'azienda cinese e i suoi proprietari si sta sempre più incrinando.in cui si annunciavano anche vendite di partecipazioni nei rami di azienda. Fra queste non c'è la società nerazzurra ufficialmente già in pegno al 100% aIl bilancio chiuso dall'Inter in perdita per 140 milioni, comunque in miglioramento rispetto ai 245 milioni dell'anno precedente, ha goduto dell'iniezione di liquidità tramite la trasformazione in conto economico di una parte del prestito da 275 milioni garantito daalla famiglia Zhang.a cui Steven Zhang può accedere.e con ilche, con il prossimo Congresso, porterà avanti le politiche economiche che hanno frenato gli investimenti all'estero di capitali cinesi, dil prestito dovrà essere ripagato al fondo Oaktree con tanto di interessi al 12% e questo, inevitabilmente, sta mettendo i proprietari cinesi di fronte a un grosso bivio e una grossa difficoltà.e, se gli Zhang non dovessero riuscire a ripagare il debito, il club passerà di mano a costo zero (o meglio a costo 275 milioni). Propriodel club fatti finora e per cui ha dato mandato a diverse banche d'affari internazionali in cerca di compratori. No alla vendita immediata nonostante le contestazioni di una piazza che ormai l'ha scaricato. No alla vendita a qualsiasi compratore.In mezzo c'è la dirigenza italiana, che ancora una volta dovrà fare di necessità virtù. Sperando che l'offerta giusta possa arrivare il prima possibile.