Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha analizzato la vittoria ottenuta dalla sua squadra ai danni della Spal.“Per noi era importante dare un segnale di continuità e convinzione. Sono partite che possono sembrare scontate, ma di facile non c’è niente e infatti la Spal si è dimostrato avversario ostico finché è stato in partita.La squadra sta dando segnali importanti dopo i passi falsi.“Sta lavorando e sta cercando di entrare in determinati meccanismi. Il nostro è un campionato più tattico, diverso da quello inglee. Ha qualità, sta cercando di migliorarle e prova anche ad alzare il caso di aggressività, che è quello che gli chiediamo quando va in pressione. Se è intimidito dal nostro campionato? Sì, sono d’accordo.Sara una questione di tempo e adattamento al calcio italiano. Ma parliamo di un ragazzo per bene, che non crea problemi e ha voglia di fare cose importanti”.“Dalla ripresa abbiamo cambiato il 3-5-2 inserendo un calciatore che gioca tra le linee.. Abbiamo mandato 18 calciatori in gol e non è un caso, rischiamo di più rispetto al passato ma siamo anche più pericolosi e lo dicono i dati”.“È un giocatore che abbiamo fortemente voluto perché ha caratteristiche importanti. Veniva da due stagioni non buone ma sapevo che calciatore andavo a prendere e lo United pagava gran parte dell’ingaggio. Sfortunatamente è stato fuori tanto, adesso inizia a star bene.