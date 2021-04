A margine della sfida vinta contro il Sassuolo, il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Dazn“C’era da fare uno step se volevamo fare una stagione da protagonisti, per diventare una pretendente allo scudetto. C’era da alzare la soglia di cattiveria, di attenzione e determinazione in tutte le situazioni. Ma anche la soglia della resilienza, perché ci sono partite come quella di oggi, in cui sai che affronti una squadra che non ha niente da chiedere al campionato, che viene a giocare con la testa libera. Se noi siamo più cinici oggi possiamo fare 5-6 gol. Faccio i complimenti al Sassuolo che è venuta a giocarsi la partita, ma questo lo sapevamo. Io sono convinto che con questo tipo di atteggiamento saremmo ancora anche in Champions”.“E inevitabile che ci fosse tanta tensione. Mancano 9 partite e ogni partita ormai vale 6 punti, per noi come per le inseguitrici. Ogni colta che vinciamo una partita mettiamo un mattone pesante e facciamo capire a chi ci insegue che siamo credibili, che vogliamo fare su serio fino alla fine. Ogni partita conta tanto e al termine dei 90’ c’è soddisfazione e c’è fatica, la si legge negli occhi di tutti. Stiamo cercando di fare qualcosa di bello per una società che da 10 anni non vince. Sarebbe bello se fossimo proprio noi a spodestare il regno della Juventus”.“Diciamo che ci sono partite e partite. Oggi sapevamo che il Sassuolo fa del palleggio la sua arma migliore. Se li vai a prendere alti ci sono tanti rischi di lasciare campo aperto dietro. Abbiamo scelto di chiuderli centralmente. Noi l’anno scorso ci prendevamo dei rischi importanti, alcune volte pagava e altre volte meno, perché poi le squadre ti studiano. Nel lasciare gli uno contro uno pagavamo dazio. Tante volte, essere compatti, ti permette di sfruttare le caratteristiche di giocatori come Lautaro, Lukaku e Hakimi che in campo aperto fanno male”.“Stiamo lavorando da un bel po’ insieme e adesso sanno bene che posizioni chiedo ad attaccanti ed esterni. Lo fanno molto bene, anche quando attaccano la profondità, perché si muovo in sintonia. Voglio sottolineare anche l’apporto di Sanchez, che in questo momento meriterebbe di giocare di più. Per noi è un’alternativa importante, è più tecnico, più di assist. Ci tengo a sottolineare quello che stanno facendo tutti gli attaccanti. Abbiamo anche Pinamonti che secondo me quest’anno sta facendo l’università e ha potenzialità per diventare un ottimo calciatore”.“Penso che il lavoro su Romelu si sia visto, ricordo quanto all’inizio tanti storcevano il naso. Io fin da subito ho detto che lui è arrivato fin qui con le sue qualità, sapevo che sarebbe diventato straordinario con il lavoro. Può fare cose eccezionali, lui come Lautaro. L’Inter in attacco è messa bene con Lukaku, Sanchez e Lautaro. Mi piace che non giocano solo per il gol ma per la squadra, sapendo che la squadra creerà per loro occasioni da gol. Il lavoro sporco lo fanno volentieri anche le punte”.“Christian sta sviluppando una parte che forse un po’ gli era sconosciuta. Il campionato italiano è molto tattico, lui sta crescendo e può dare molto di più. Oggi ci contiamo, ha giocato davanti alla difesa e ha fatto quello che gli ho chiesto per fare male al Sassuolo”.