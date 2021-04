Ai microfoni di Inter tv, il portiere nerazzurro, Samir Handanovic, ha parlato nel pre partita di Inter Sassuolo.



"La sfida contro il Sassuolo nasconde insidie, come tante altre partite. Giocano bene e stanno facendo un buon campionato . Dobbiamo stare concentrati e solidi per vincere questa partita. Pressione? Non so se chiamarla così, sentiamo che ogni volta che vinciamo l'obiettivo è più vicino. Mi aspetto un'Inter solida e concentrata, che capisce che partita farà immediatamente".