Si è finalmente visto il piano B di Antonio Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport che analizza la sfida tra Inter e Cagliari.



“Vedi che c’è il piano-B. E nell’emergenza non era più possibile nasconderlo. Perdere con il Cagliari dopo la botta di Champions avrebbe scatenato una tregenda, messo forse in discussione l’intero progetto, insinuato parole proibite come “crisi”. Conte svela quindi le carte, ribalta squadra e risultato nel quarto d’ora finale, e vince un match da chiudere ben prima. Contro un Cagliari fin lì irriducibile ma stremato e, comunque, “sbagliato” dalla mossa di Di Francesco di chiudersi con la difesa a cinque. Da 0-1 a 3-1 con il 4-3-1-2, Sensi mezzala-trequartista, Sanchez dietro a due attaccanti, Barella super ed Eriksen fuori. Tre gol, dal baratro al secondo posto recuperando due punti al Milan, morale e un retropensiero: chissà se contro lo Shakhtar…”