Com'è andato il confronto del giorno dopo? Oggi La Gazzetta dello Sport ha raccontato i retroscena su Antonio Contee il suo dialogo acceso con la dirigenza dell'Interdopo la sfuriata di Dortmund: "Conte ha detto molto chiaramente a Marotta e a tutti i dirigenti che non promette ai dirigenti di non sfogarsi più nei post partita, anzi. Tutto questo anche con Piero Ausilio, Lele Oriali e Javier Zanetti. Non può prometterlo, perché «io sono così, nel bene e nel male», come ama ripetere lui, ribadendolo anche subito dopo lo sfogo in diretta tv".