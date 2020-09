La Gazzetta dello Sport accende i riflettori sul mercato dell'Inter e spiega perché Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, chieda con tanta insistenza Arturo Vidal.Non a caso un giorno disse che «uno come lui lo porterei sempre con me in battaglia». Quando sbarcò alla Juventus, Conte utilizzava il famoso 4-4-2 che si trasformava in 4-2-4. Ovviamente conosceva il giocatore, ma appena valutato appieno le sue potenzialità,, con Marchisio accanto e poi Pogba, per un centrocampo a tre con due esterni ai fianchi”.Il centrocampista cileno ha sempre avuto il gol nel sangue, ma come spiega la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha esaltato le sue doti realizzative: “Vidal era, ed è, il giocatore che predilige perché, al di là della proverbiale “garra” sudamericana, sa fare tutto: difendere, costruire, attaccare. E segnare.Questo vuol dire che anche Vidal dà il meglio con Antonio. Diciamo che ai tempi bianconeri per il tecnico è stato quello che Eto’o è stato per Mourinho. L’uomo, il campione, di fiducia. I due hanno avuto un rapporto saldissimo”.