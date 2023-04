Le tre sconfitte consecutive in campionato (quattro nelle ultime cinque) hanno portato l'Inter dal secondo al quarto posto in classifica, in condivisione con la Roma. Se lo scudetto è ormai sfumato da un po' ora neanche la qualificazione in Champions League appare scontata. Per scacciare le paure e lanciarsi verso i quarti di coppa con ottimismo, i nerazzurri devono portare a casa i tre punti nella sfida di venerdì contro la Salernitana. La trasferta dell'Arechi appare abbastanza semplice per i nerazzurri: il successo è visto a 1,45. mentre i tre punti ai granata si giocano a 6,60. Alta anche la quota del pareggio, fissata a 4,50. L'Over prevale a 1,67, rispetto a un esito con meno di tre reti a 2,08. Maggiore equilibrio invece tra Goal, a 1,86, e No Goal a 1,84. Tra i risultati esatti, in pole c'è lo 0-1 in favore degli uomini di Inzaghi, proposto a 7,50. Seguono l'1-1 e l'1-2 a 8,50. L'ultimo gol di Lautaro Martinez è datato 5 marzo, nella sfida di San Siro contro il Lecce. La Salernitana, però, è la seconda vittima preferita dell'argentino, che contro i campani conta cinque reti all'attivo: un suo gol nella sfida dell'Arechi si gioca a 2,20, mentre la doppietta paga 7 volte la posta. Dall'altra parte attenzione a Boulaye Dia, che alla prima stagione a Salerno è già il miglior marcatore straniero del club nella storia della Serie A: un suo gol venerdì sera è visto a 4,75