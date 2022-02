Hernan Crespo, ex attaccante tra le altre dell'Inter, rivela un retroscena di mercato a Ole: "Per due volte sono stato vicino al Real Madrid. La prima volta, quando giocavo con la Lazio, stavo trattando per andare a Madrid o all'Inter. Ma tutto dipendeva da Ronaldo. Se fosse rimasto all'Inter sarei andato al Madrid, ma è andato al Real e io mi sono trasferito all'Inter. Poi ho avuto un'altra opportunità nel 2009: avevo sei mesi di contratto con l'Inter ed eravamo primi, il Real Madrid mi ha chiamato per andare a gennaio, ma sono rimasto per vincere lo scudetto".