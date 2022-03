Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, parla a Dazn dopo il pareggio con la Fiorentina: "A prescindere da ciò che fanno gli altri puntiamo sempre alla vittoria, oggi abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo riusciti a concretizzare, anche dopo un buon secondo tempo. Cosa succede a questa Inter? Manca un pizzico di determinazione in più perché le partite le vinci se non prendi gol e se li fai. Non posso recriminare nulla circa l'impegno della squadra perché diamo sempre tutto, chi entra e chi gioca dall'inizio. Però con un pizzico di cattiveria in più si riescono a portare a casa i tre punti che in partite come oggi che erano fondamentali. Stanchezza fisica o mentale? Quando non si riesce a vincere tutti fanno mille domande e tutti danno mille risposte. Noi sappiamo come ci alleniamo, ma ripeto, con un pizzico di cattiveria in più e le partite a casa le porti. Cosa voglio dire ai tifosi per tranquillizzarli? Su questo non posso mettere la mano sul fuoco, ma metteremo tutto da qui alla fine come sempre fatto".