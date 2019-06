Una difesa a 3 rocciosa e terzini di spinta a tutta fascia. L'Inter di Antonio Conte inizia a prendere forma, ma in vista della stagione del rilancio servirà inserire in rosa tramite il mercato alcuni importantissimi tasselli. In particolare nel reparto degli esterni servirà l'inserimento di uno se non due terzini di ruolo che possano sostituire i mancati riscatti di Vrsaljko e Cedric e il partente Dalbert.



FRECCIA A DESTRA - Tante sono le idee per la fascia destra e secondo Tuttosport l'ultimo nome proposto ai dirigenti nerazzurri è rappresentato da Kieran Trippier del Tottenham, già nel mirino di Napoli e Juventus. Oltre all'inglese una trattativa era nata e si è poi arenata per Danilo del Manchester City. Infine restano vive anche le piste che portano a Florenzi (che la Roma non vuole liberare) e Manuel Lazzari, che però non è una priorità dei nerazzurri. IDEE MANCINE - Anche per la fascia sinistra non mancano le soluzioni. Nei contatti con la Roma per Dzeko è stato fatto il nome di Aleksander Kolarov che il club giallorosso ha messo sul mercato con l'obiettivo di abbassare il monte ingaggi. Il profilo piace, così come piace ed è stato proposto Emerson Palmieri del Chelsea, che però vorrebbe rimanere in Inghilterra.



LA SOLUZIONE A DOPPIO RUOLO - Ci sono però due alternative che risolverebbero in un colpo solo il problema su entrambe le fasce. Terzini adattabili sia a destra che a sinistra come Robin Gosens dell'Atalanta sondato nel corso della stagione, ma soprattutto Matteo Darmian, da tempo promosso da Conte e per cui già da gennaio sono stati avviati contatti con il suo entourage. Tanti nomi, due obiettivi, la corsa in fascia è partita.