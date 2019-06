Milano-Roma, traffico intenso. Non si parla di quello legato al turismo e alle milioni di macchine che percorrono l'autostrada A1, ma del prossimo mercato che, sponda nerazzurra e giallorossa, potrebbe veder tanti movimenti. Se l'Inter ha messo nel mirino Edin Dzeko per rinforzare l'attacco e Kolarov è un nome possibile per la corsia mancina, l'edizione odierna di Tuttosport rivela un'esplicita richiesta di Antonio Conte a Marotta: Alessandro Florenzi.



RITORNO DI FIAMMA - Già avvicinato la scorsa estate, prima del rinnovo fino al 2023 con la Roma, Florenzi è un pallino del club meneghino e l'arrivo di Conte in panchina, suo grande estimatore, ridà slancio alla pista. Un'operazione non semplice per costi, anche se i giallorossi hanno bisogno di cedere diversi big dopo aver mancato la qualificazione alla prossima Champions, ma soprattutto per una questione di immagine: via De Rossi, Florenzi e Pellegrini sono considerate le due nuove bandiere della romanità ed è dunque difficile pensarli lontani dalla Capitale. L'Inter però ci pensa ed è pronta ad offrire cash più giovani, sulla scia di quanto fatto per Nainggolan: un nome potrebbe essere il portiere Ionut Radu, reduce da un'ottima stagione al Genoa.