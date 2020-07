Conte è stato chiaro: “Siamo tutti sotto esame, dobbiamo dimostrare di appartenere a questo progetto, perché in caso contrario è giusto prendere altre scelte”.L’Inter valutava l’ipotesi di tenerlo in rosa anche per la prossima stagione ma gli errori decisivi dell’ex Atalanta iniziano ad essere troppi e troppo evidenti.Dopocostata all’Inter 3 punti, Gagliardini si è un po’ ripulito la coscienza andando a segno nel largo 6-0 rifilato al Brescia. Un gol che non cancellava il disastro precedente ma che almeno mostrava segni di reazione.Errori grossolani, che evidenziano un atteggiamento mediocre.Due errori in tre partite, ma di mezzo anche tante prestazioni opache.non può esserlo oggi e, a maggior ragione, non potrà esserlo in futuro. L’ex Atalanta, che Daniele De Rossi aveva designato come proprio erede, si è sgonfiato nel tempo, non ha retto il peso della maglia interista. Forse è giusto che dopo tante opportunità, provi una costante risalita partendo dal basso, da un club con ambizioni diverse.