All'Inter sono ancora in atto riflessioni sull'esterno brasiliano Dalbert. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come l'ex Nizza potrebbe tornare sul mercato.



“Le perplessità su Dalbert non sono state di natura tecnica, quanto di tenuta mentale. E quanto accaduto contro l’Empoli nell’ultima giornata di campionato è ancora sotto gli occhi di tutti. Insomma, dipende da Conte: se riuscirà a girargli l’interruttore, allora il brasiliano potrebbe davvero trasfomarsi nel giocatore che tutti avevano visto al Nizza e poi solo in allenamento a Milano. Altrimenti, caccia ad un altro mancino, ma sempre con la necessità di piazzare prima Perisic e/o lo stesso Dalbert”.