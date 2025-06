Inter, deciso il riscatto di Zalewski: il costo dell'operazione con la Roma

L'I nerazzurri faranno scattare l'opzione per acquistare a titolo definitivo l'esterno polacco, arrivato a Milano a gennao in prestito dalla Roma.Come confermato da Fabrizio Romano, l'per tenersi il classe 2002 che in questi mesi a Milano ha convinto. Conha giocato sia come esterno sinistro che come trequartista nel 3-4-2-1, le stesse posizioni che potrebbe ricoprire con il nuovo tecnico

che ha giocato Moldavia e Finlandia con la maglia della dovrebb poi raggiungere i compagni nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. Rimarrà, quindi, un calciatore dell' e sarà a disposizione di Chivu.