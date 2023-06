Deluso per la finale di Champions persa, Federico Dimarco ha parlato così nel post partita di Manchester City-Inter: "C'è tanta delusione per quello che abbiamo dimostrato sul campo, ma sono orgoglioso della squadra che ha dato il 120% sul campo. Non è bastato, ma va bene così. Ha vinto la squadra più forte, costruita per conquistare la Champions. Abbiamo avuto occasioni nitide, il loro portiere ha fatto ottime parate e ora c'è solo tanta delusione. Meritavamo di più, però siamo contenti per aver fatto un grande percorso in questa competizione; il nostro secondo posto vale tanto". Intervenuto poi ai microfoni di Mediaset, l'esterno nerazzurro ha detto: "Questo deve essere un punto di partenza, non d'arrivo".