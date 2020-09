Hakimi, Kolarov e ora Vidal.prosegue secondo i progetti pattuiti prima e durante l'estate con Antonioe non ha intenzione di fermarsi. Un altro colpo in entrata è stato infatti già programmato da tempo dal duo composto dall'ad Beppee il ds Pieroe presto potrebbe arrivare a conclusione:Sul terzino classe 1989 oggi al Parma la scelta è infatti già stata fatta da tempo con promesse fatte sia al giocatore che al suo entourage e soprattutto al club emiliano.per sostituirlo, numericamente in rosa, al partenteper cui c'è già un accordo in essere con la Sampdoria che soltanto il giocatore potrebbe far saltare. Un'operazione impostata sulla base di un, che verosimilmente si tramuterà in riscatto dati gli ottimi rapporti che intercorrono fra le due società.- Già utilizzato da Antonio Conte ai tempi della Nazionale,Il rendimento dell'esterno è da sempre su alti standard, ma ciò che più può aiutare Conte. Darmian potrà infatti ricoprire sia il ruolo diinsieme a D'Ambrosio, ma anche quello di(proprio come l'esterno napoletano). Infine, in situazioni di emergenza, potrebbe anche essere spostato a, anche questo un ruolo ricoperto proprio con Conte in Nazionale. E così, appena Candreva prenderà la sua decisione sul futuro, Darmian potrà vestire il nerazzurro.