Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi l'Inter chiuderà l'acquisto di Arturo Vidal dal Barcellona e si preparerà ad inserire in rosa un altro innesto. Si tratta di Matteo Darmian, ieri in campo con il Parma, per cui però servirà prima l'addio di uno fra Candreva e/o Asamoah.