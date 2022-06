rischia oggi di essere uno dei più importanti, ma anche dei più sovraffollati degli utlimi tempi. L'arrivo ormai scontato die quello probabile distanno portando il club nerazzurro ad inevitabili riflessioni sugli elementi oggi presenti in rosa con la partenza già stabilita di Alexis Sanchez che però potrebbe non bastare. Chi, infatti, può permettersi di avere in rosa 5 punte del calibro diNessuno, sia per gli inevitabili costi, sia per una gestione non facile per l'allenatore. E allora? Contando sul fatto che Lautaro Martinez non vuole lasciare Milano e che per Correa scarseggiano le offerte,Fra i tanti club interessati è rispuntata lasta trattando con i bianconeri l'acquisto di Kostic dall'Eintracht Francoforte. E sebbene nelle ultime sessioni di mercato la Vecchia Signora e la punta bosniaca siano state avvicinate più volte c'è un retroscena particolare che è legato alla passata stagione.Il patron bianconero era convinto di poter avere la meglio su Ronaldo e non affondò il colpo lasciandolo andare all'Inter e consentendo anche ai nerazzurri di sistemare molti dei problemi del post-Lukaku.? E qui sorge un importante doppio problema perché l'ex Roma haChi può essere disposto a garantire queste cifre per un attaccante che compirà il prossimo marzo 37 anni? EUn doppio problema che solo un top team può permettersi, economicamente di risolvere. Anche Dzeko in casa Inter può partire, ma non sarà semplice incastrare tutti i pezzi del puzzle.