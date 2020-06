Il nome del 17enne Ansu Fati è uno dei nomi emersi sia nell’ambito dell’operazione che potrebbe portare Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona, sia in quella per la cessione di Miralem Pjanic dalla Juventus al Barça. Secondo il Sunday Express in edicola oggi, sul 17enne esterno d’attacco dei blaugrana oggi ci sarebbe l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola, che sarebbe addirittura disposto a pagare l’astronomica cifra della clausola rescissoria: 350 milioni di euro!