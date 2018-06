Trezeguet all'Inter. No, non David, l'ex bomber della Juventus, il centravanti che ha steso l'Italia in maglia francese a Euro 2000 ma che l'ha fatta gioire nel Mondiale del 2006, ma Mahmoud Ibrahim Hassab. Conosciuto, appunto, come Trezeguet. Fresco di eliminazione con il suo Egitto dalla spedizione in Russia, l'esterno offensivo è di proprietà del Kasimpasa, club turco con il quale ha realizzato 16 gol in stagione. E il suo futuro si chiama Italia.



PARMA VIA INTER - Come scrive la Gazzetta dello Sport, il classe '94 è finito nel mirino di Inter e Parma, pronte a portarlo in Serie A in cooperazione. La rosea riporta delle parole di Trezeguet, che svela il tutto: "Probabilmente arriverò a Milano per poi andare a Parma. Sarà un prestito per una stagione". Un Trezeguet in Italia, dopo 8 anni. Ma questo è in salsa nerazzurra.