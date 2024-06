Inter e Sampdoria si scambiano due talenti: doppio accordo di mercato

Getty Images

Non c'è due senza tre., che di mestiere fa il difensore centrale. L'interesse è datato, i dialoghi tra le parti vanno avanti già da qualche settimana, tanto che i nerazzurri hanno anche avuto modo di approfondire i discorsi con chi in passato ha potuto apprezzarlo con addosso la maglia del Padova. Solo referenze ottime, in aggiunta a tutte le impressioni positive che il ragazzo ha lasciato agli scout nerazzurri. E allora meglio avanzare in fretta, visto che sul ragazzo c'è anche l'interesse di altri club di Serie A e approfittando che

, necessitano di una punta e pare che l'abbiano individuata nella stessa famiglia di Sebastiano. Si tratta infatti di. L'operazione potrebbe andare avanti sia in prestito secco che con opzione di riscatto per la Sampdoria e controriscatto per l'Inter, nei prossimi giorni si entrerà più nello specifico.

, tenendo comunque le due operazioni slegate tra loro. I nerazzurri vogliono bruciare la concorrenza e assicurarsi ilI due affari sono imbastiti, Inter e Sampdoria si incontreranno nuovamente tra qualche giorno per sistemare i dettagli e chiudere le due operazioni.