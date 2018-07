Suning conferma di credere tanto nell'Inter. I proprietari del club nerazzurro hanno incontrato la dirigenza di corso Vittorio Emanuele nel quartier generale di Nanchino, in Cina, e il consueto punto stagionale si è chiuso molto positivamente secondo la Gazzetta dello Sport. Il gruppo di Zhang Jindong, che ha appena firmato un accordo con Alibaba e Goldman Sachs che vale circa 500 milioni di dollari, ha ribadito la volontà di continuare in un progetto nerazzurro a lungo termine, scalino dopo scalino, per arrivare sempre più in alto in Italia e in Europa, come dimostrano gli investimenti – tutti confermati – e i contratti commerciali chiusi in questi anni.