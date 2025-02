Inter, esami per Darmian dopo l'infortunio: le condizioni e quando torna

Getty Images

non avrà a disposizionein occasione del big match in programma sabato al Maradona e valido per la 27ª giornata di Serie A contro il Napoli di Antonio Conte. Dopo l’infortunio nel primo tempo della sfida dei quarti di finale dicontro la Lazio, l’ex laterale di Torino, Manchester United e ParmaIl club nerazzurro ha comunicato l’esito dei test clinici attraverso un comunicato diramato sui canali ufficiali: “Matteo Darmian si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

starà fuori circa tre settimane e. Nel mirino c'è la sfida contro l'Atalanta, in programma il 16 marzo al Gewiss Stadium di Bergamo prima della sosta.