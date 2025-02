Inter, l'ex allenatore di Sucic: "Somiglia a Barella, segna più di Brozovic ed è potenzialmente più forte di Frattesi"

A parlare del nuovo acquisto dell'Intera La Gazzetta dello Sport ci pensa, ex allenatore dello Spezia e della Dinamo Zagabria, che nel 2024 ha lavorato assieme al promettente classe 2003 croato.CHE GIOCATORE HA PRESO L'INTER? - "Un talento puro. Farà carriera in nerazzurro. Petar Sucic corre, corre e non si ferma. Fa almeno 13 chilometri a partita e in mezzo sa fare tutto: il regista, la mezzala e il fantasista. È un tuttofare di talento".E' UN AFFARE? - "Considerando i prezzi che girano oggi per i centrocampisti, assolutamente sì. È un giocatore e un ragazzo da 10. L’ho allenato soltanto per 8 partite, poi si è infortunato al metatarso e abbiamo iniziato a perdere o a pareggiare. Era fondamentale"

TRE PREGI - "Ti dà equilibrio, sa fare il regista e la mezzala e ha ottime capacità di inserimento. Sotto la mia gestione ha segnato tre gol, tra cui due in Champions contro Monaco e Slovan Bratislava. Il terzo pregio è la facilità di corsa. È un centrocampista box to box".A CHI SOMIGLIA? - "Direi Barella. Dategli un centrocampo a tre e lui sarà a suo agio. Io l’ho fatto giocare anche da regista, ma il meglio l’ha dato da mezzala"."Gli somiglia un po', ma Sucic è molto più offensivo e sa segnare qualche gol in più. Inoltre, sa buttarla dentro in tutti i modi, soprattutto se parte da dietro e si inserisce in area".

COME FRATTESI? - "Potenzialmente, Sucic è più forte. È intelligente, entra spesso in area e poi torna a centrocampo per gestire il pallone e randellare quando serve. Parliamo di uno stakanovista: ha il fuoco dentro".