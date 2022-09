L’eterno dibattito tra offesa e difesa si risolve sempre con la massima “”. Non importa se 1-0 o 5-4, l’obiettivo è sempre lo stesso e finché arrivano i tre punti ogni critica rimane fine a se stessa. Nel caso dell’Inter,: 11 gol subiti in 7 partite, peggio hanno fatto solo le neopromosse Monza e Cremonese. Allora, essendo così difficile vincere senza subire gol,. L’attacco non si sta comportando male,e dietro solo a Napoli e Udinese. E bisogna tener conto che(1 gol e 1 assist in 3 partite).Gli stessi numeri di, che però, da centrocampista, ha messo insieme il doppio delle apparizioni, 6, prima di fermarsi quando ancora il naufragio di Udine era difficilmente pronosticabile., visto che poche settimane dopo l’arrivo all’Inter di Calhanoglu nel 2021, Lukaku è passato al Chelsea.Entrambialla ripresa del campionato, dopo la sosta Nazionali, quando a San Siro arriverà la. L'attaccante dall'inizio, la mezzala ottimisticamente per la panchina, visto che l'infortunio, della stessa natura, è più recente.L’interconnessione con Lukaku è tutta da sviluppare sul campo, ma in attesa di rientrare nei ranghi i due si mostrano affiatati in palestra , fino al 13 novembre. Poi, il Mondiale e il susseguente mercato invernale potranno stravolgere tutto quanto.