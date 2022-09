Momento delicato quello che sta vivendo l’Inter., i nerazzurri devono trovare una pronta riscossa e, al rientro dalla sosta,Inzaghi però vede una luce alla fine del tunnel grazie aiStiamo parlando di Romelue Hakan– I due sono rimasti allaa curarsi e ricaricare le batterie in vista del ritorno della Serie A. Sul suo profilo Instagram il turco ha voluto rassicurare i tifosi interisti e lanciare un messaggio di speranza. “”, questa la didascalia a unaIl belga è fuori dal 28 agosto per unadella coscia sinistra ma il suo rientro è ormai cosa fatta. Ha lavorato già in campo e. Più complicato il ritorno in campo di. Stesso infortunio per lui ma tempistiche più lunghe: