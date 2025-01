AFP via Getty Images

Inter, Frattesi: cessione sempre più calda, per i bookie resiste la pista Napoli

31 minuti fa



Ancora panchina per Davide Frattesi all'Inter: poco più di venti minuti per lui ieri nel secondo tempo del 2-2 di San Siro contro il Bologna. Il centrocampista romano ha chiesto più spazio in squadra, ma la maglia da titolare continua a mancare anche con indisponibili e turnover. Resta viva l'ipotesi cessione e la pista più calda è quella del Napoli: l'approdo alla corte di Antonio Conte nel mercato invernale si gioca a 6. I nerazzurri chiedono più di 40 milioni per il cartellino, ma i partenopei possono contare sul tesoretto della cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain.