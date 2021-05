Al termine del successo sulla Sampdoria, Roberto Gagliardini ha parlato a Sky: "Nello spogliatoio c'è grande entusiasmo e felicità per qualcosa che resterà nella storia. Da anni vinceva sempre la stessa squadra, felici di aver fermato questo dominio. La vera festa è coi tifosi però".



SULLA STAGIONE - "Sono mediamente soddisfatto. Potevo fare di più, ma specie nella seconda parte di stagione sono state fatte scelte. Abbiamo vinto un campionato in una situazione non semplice, mi godo il momento".



SU CONTE - "Penso sia unico. Ha qualcosa in più, non molla un centimetro anche quando tutto intorno potrebbe farlo mollare. Sono piccoli dettagli a fare la sua forza".



SULLE TRATTATIVE CON LA SOCIETA' - "Dobbiamo ancora parlarne nello spogliatoio, lo faremo a breve. Ma penso non ci sarà alcun problema per trovare un punto d'incontro".