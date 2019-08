Pomeriggio di incontri per l'Inter: nella nuova sede di Porta Nuova, infatti, la dirigenza nerazzurra ha incontrato Beppe Riso, agente di Federico Dimarco ed Eddy Salcedo, e la coppia Emerson Figueiredo ed Everson Pereira Da Silva, rappresentanti di Dalbert. Confermata la volontà sul terzino italiano: l'ex Parma resterà a Milano. Il suo percorso nelle giovanili interiste, infatti, favorisce anche la compilazioni delle liste. Per l'attaccante, invece, sono stati intavolati alcuni discorsi in uscita.



NIZZA AVANTI - Il clou, però, è l'incontro (in corso) con gli agenti di Dalbert. Il terzino continua ad essere in uscita: su di lui c'è l'interesse del Nizza e della Fiorentina, con i francesi attualmente avanti. La distanza, però, riguarda la formula del trasferimento: il club della Costa Azzurra chiede un prestito gratuito con diritto di riscatto, l'Inter chiede che il prestito sia oneroso. Nelle prossime ore le parti potrebbero riaggionarsi per trovare l'intesa, ma il futuro di Dalbert è delineato. Sarà lontano dall'Inter, con il Nizza al momento in vantaggio.