Inter, grandi manovre a centrocampo: perché Sucic è in pole position

Testa all'Empoli, per riprendere la corsa interrotta dal mezzo passo falso interno contro il Bologna, e poi allo Sparta Praga per archiviare il discorso qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, maquando si approssima la penultima settimana di trattative per questo mese di gennaio. Il club nerazzurro è in questo impegnato su un– che gradirebbe e non poco cambiare aria per trovare più protagonismo e maggiore minutaggio e farlo con la maglia della Roma –Le recenti prestazioni hanno confermato le difficoltà di Kristian Asllani a fare le veci del turco in cabina di regia, sia per personalità che per qualità in fase di non possesso. Ecco dunque che Beppe Marotta e Piero Ausilio sono attivi più fronti, con una chiara preferenza per un giocatore.un 2003 con esperienza a livello internazionale, caratteristiche atletiche e tecniche che ben si sposerebbero con le idee di Simone Inzaghi e giocatore che vanta estimatori importanti a livello europeo, come confermano l'interesse mostrato da Borussia Dortmund e Atletico Madrid.Un'operazione che potrebbe entrare nel vivo soltanto dopo il prossimo impegno europeo della Dinamo contro l'Arsenal, che rischia di essere decisivo per le chance di accedere ai playoff. Con 8 punti in classifica e col proibitivo confronto col Milan del 29 gennaio, il discorso qualificazione è ancora aperto e può dunque condizionare l'andamento della trattativa.come quello per il centrocampista classe 2005 del Newell's Old Boys, che aveva escluso l'inserimento nell'affare dell'esterno classe 2006 Mateo Silvetti e parlato di un accordo ancora non raggiunto. I 7-8 milioni di euro più bonus rappresentano una cifra non indifferente per un giocatore giovane ma con nessuna esperienza in Europa e in un club dell'importanza dell'Inter. Qualcosa che merita quanto meno una riflessione in più in un momento tanto delicato della stagione e con la possibilità di aggiungere un rinforzo più pronto per l'immediato.