La Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come i nerazzurri stiano dando la netta sensazione di aver vinto la dipendenza da Icardi.



“Tra campionato ed Europa si è trattato del quarto successo di fila (non succedeva dallo scorso ottobre), tre dei quali ottenuti senza Mauro Icardi che, ancora in rotta con l’ambiente nerazzurro, pure ieri sera si è seduto nei posti del ground box, accanto a una delle panchine, insieme alla moglie-agente Wanda Nara e al padre Juan. I risultati degli ultimi 15 giorni dicono che l’Inter ha vinto la dipendenza dall’attaccante argentino e per la seconda gara consecutiva è riuscita a imporsi segnando due reti. Una testimonianza che si può sognare anche senza l’ormai ex capitano che per il momento non è intenzionato a chiedere scusa e a rientrare il gruppo”.